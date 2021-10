Napoli, non solo Insigne: altra grana rinnovo per gli azzurri

Il Napoli deve gestire, oltre a Insigne, altre delicate situazioni contrattuali: un azzurro ha una richiesta specifica per rinnovare.

In casa Napoli continua a tenere banco la questione del rinnovo di Lorenzo Insigne. Segnali di disgelo tra il capitano e la società, ma per il momento parti ancora lontane. Non è l’unico rinnovo delicato da gestire, per i partenopei, che devono monitorare con attenzione anche altre situazioni contrattuali, come quella di Alex Meret.

Il ‘Corriere dello Sport’ fa il punto sul portiere friulano, in scadenza nel 2023. Il dualismo con Ospina prosegue, come dall’inizio della sua avventura napoletana, e di nuovo il colombiano sembra aver riguadagnato il vantaggio nelle gerarchie. La richiesta al club, per prolungare il contratto, è quella di trovare maggior continuità, oppure, al termine della stagione, potrebbero essere valutate altre opzioni.