Champions League, scatta l’allarme: “Presenza a forte rischio”

In vista delle prossime, fondamentali partite di Champions League, un top player a rischio forfait: la rabbia del club.

Dopo la pausa nazionali, si riparte con un altro tour de force che vedrà diversi turni di campionato e di coppe europee in rapida successione. Impegni fondamentali, da non fallire, per non rischiare di compromettere già adesso la stagione. La prossima settimana, saranno molti i match di Champions League davvero significativi. Ma la pausa nazionali, per qualcuno, ha portato una scomoda eredità in termini di infortuni. E scoppia la polemica.

Real Madrid, infortunio per Alaba e presenza in Champions a rischio: ‘Blancos’ furiosi

Problemi per il Real Madrid, che deve fare i conti con l’infortunio di Alaba con l’Austria. Il jolly difensivo ha riscontrato problemi a un ginocchio e rischia di saltare il match contro lo Shakhtar Donetsk a Kiev. Infortunio che per Ancelotti, nel pacchetto arretrato, si unisce a quello di Militao. Situazione che interessa anche l’Inter, impegnata nello stesso girone. E la società spagnola, come riportato da ‘El Chiringuito Tv’, sarebbe su tutte le furie con la federazione austriaca per la gestione dell’infortunio.