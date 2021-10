Manchester City, Sterling annuncia l’addio e snobba l’Italia

Raheem Sterling ha aperto clamorosamente ad un addio al Manchester City: l’attaccante inglese, però, ha chiuse le porte alla Serie A

In estate l’Italia è stata indigesta per Raheem Sterling e compagni: in finale contro gli Azzurri, l’Inghilterra non è riuscita a vincere l’Europeo davanti al proprio pubblico. L’attaccante del Manchester City è comunque stato uno dei protagonisti di Euro 2020 e, la prossima estate, potrebbe essere uno dei protagonisti del calciomercato: ad annunciarlo è stato lo stesso Sterling. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato, Sterling: “Sono disponibile a lasciare il Manchester City”

Pep Guardiola potrebbe perdere pezzi nel prossimo mercato. Raheem Sterling, in un’intervista rilasciata al ‘Financial Times’, ha rivelato: “Se ci fosse l’opportunità di lasciare il Manchester City, sarei disponibile in questo momento”. L’attaccante inglese, però, preferirebbe raggiungere campionati diversi da quello italiano: sono la Liga e la Ligue 1 ad intrigare maggiormente l’ex Liverpool. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sterling, poi, ha aggiunto: “Come giocatore inglese, tutto quello che conosco è la Premier League. Ho sempre pensato che un giorno mi sarebbe piaciuto giocare all’estero e vedere come avrei affrontato quella sfida”. Un’avventura che, in ogni caso, non sembra essere in Serie A. In passato, infatti, anche società come la Juventus erano state accostate all’attaccante dei citizens.