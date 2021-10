Lille, il presidente apre all’addio di Renato Sanches: il portoghese è oggetto del desiderio di Juventus, Milan e Roma

Tra i protagonisti nell’ultimo Europeo e nella scorsa stagione con la maglia del Lille, con cui ha conquistato il titolo francese, Renato Sanches continua ad essere oggetto del desiderio di tanti club, italiani ed esteri. Il centrocampista portoghese piace molto, e da tempo, a Juventus, Milan e Roma. I bianconeri hanno necessità di nuovi innesti in mediana e lo stesso i giallorossi e i rossoneri, questi ultimi soprattutto se dovessero perdere Kessie.

Oltre alle italiane però, Sanches piace molto anche altrove, soprattutto in Inghilterra. Per lui si è parlato molto di Liverpool. Nel frattempo però da Lille arrivano novità con le parole del presidente Olivier Letang. “Ne abbiamo parlato entrambi, se dovesse arrivare un’offerta da un grande club, Renato potrebbe partire – ha ammesso il numero uno dei ‘Dogues’ a ‘Bfm Lille’ – Per ora è felice qui, ma vedremo cosa accadrà. Siamo molto felici di lui, abbiamo visto cosa sa fare”. Parole che scatenano i sogni dei tifosi delle italiane, che restano comunque in corsa. Sia per i buoni rapporti con l’agente del giocatore, sia per chi, come nel caso di Mourinho, può fare da sponsor, sia per i rapporti tra club, in particolare per il Milan, che con il Lille ha concluso diversi affari nelle passate sessioni di mercato.