Le acerrime rivali ‘inguaiano’ Juventus e Milan: doppio scippo a zero

Le ultime di calciomercato vedono sconfitti in maniera netta sia la Juventus che il Milan. Doppio addio a zero: ecco tutti i dettagli

Futuro alla Juventus e al Milan? Macché, lontano. Anzi, lontanissimo da Torino e da Milano. Per ‘Fussballtransfer.com’ Antonio Rudiger e Franck Kessie non giocheranno in Serie A nella prossima stagione. Forse, però, insieme in un top club spagnolo. Per l’ivoriano si parla soprattutto del Paris Saint-Germain, con tanto di super offerta e annesso accordo, invece per il portale sarà in una tra Barcellona e Real Madrid.

Le due acerrime rivali si contendono il rossonero in scadenza a giugno, così come il tedesco anche lui in scadenza seppur con il Chelsea. Barça o ‘Merengues’ per Kessie e Rudiger, con tanti cari saluti alla concorrenza inglese e francese. Soprattutto con tanti saluti a Milan e Juventus, quest’ultima molto interessata all’ex difensore della Roma. Così va il calcio, anzi il calciomercato.