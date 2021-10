Scambio da 65 milioni per Barella, vigila anche la Juventus

Nicolò Barella fa gola a tante big europee: spunta lo scambio da 65 milioni, sull’affare vigila anche la Juventus

L’obiettivo dell’Inter è blindarlo, anche perché più passa il tempo e più cresce l’interesse delle big d’Europa per Nicolò Barella. L’ex centrocampista del Cagliari è ormai un punto fermo della squadra nerazzurra: da Conte a Inzaghi non è cambiata la centralità del 24enne, perno fondamentale anche della Nazionale di Mancini. Barella si è ormai consacrato calciatore di primo livello e inevitabilmente il suo nome stuzzica le grandi del Vecchio Continente.

Tra queste c’è anche il Psg, come riferisce ‘donbalon.com’: Pochettino sarebbe pronto a accogliere nella sua squadra di superstar anche il centrocampista sardo. Per riuscire a convincere l’Inter potrebbe arrivare una doppia offerta: la prima prevede l’esborso da parte del club parigino di 65 milioni di euro, la seconda uno scambio con Wijnaldum. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Inter, scambio Barella-Wijnaldum: Juve alla finestra

Il centrocampista olandese è arrivato quest’estate a parametro zero a Parigi ma i primi mesi al Psg non lo hanno reso contento. Recenti le sue parole in cui afferma di non essere felice a causa dell’impiego contingentato da parte di Pochettino.

Non è difficile allora ipotizzare un suo possibile addio, con la Juventus vigile su di lui. I bianconeri però potrebbero essere messi fuori causa dall’Inter qualora i nerazzurri dovessero dire sì allo scambio con Barella.