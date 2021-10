Caro biglietti in Serie A, nuove critiche: “Ma non era il calcio del popolo?”

Dopo i prezzi del Milan per la Champions, arrivano nuove critiche sul caro biglietti in Serie A: “Seguono l’agenda del gas e della luce”

Quello del caro biglietti è un tema molto caldo per la Serie A di questa stagione e non solo: il Milan è stato criticato per i costi degli abbonamenti per la Champions League. Ora tocca alle romane, che nel weekend saranno impegnate in due big match: Juventus-Roma e Lazio-Inter. Sotto la lente d’ingrandimento, infatti, ci sono i prezzi previsti per seguire un match allo Stadio Olimpico. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Caro biglietti in Serie A, Damascelli: “La curva costa come il terzo anello di Milano”

Il giornalista Tony Damascelli, ai microfoni di ‘Radio Radio’, ha dichiarato: “Ma come? Dicono che il calcio è del popolo. A Roma stare in curva costa come il terzo anello di San Siro. Questi seguono l’agenda del gas e della luce”. Nuove critiche sul caro biglietti in Serie A, un tema che dovrà essere affrontato in maniera approfondita dagli organi preposti e dalle istituzioni del calcio italiano.