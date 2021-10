Mondiali 2022: Italia-Svizzera, la decisione sull’Olimpico

Mondiali 2022, sarà Italia-Svizzera il match chiave per gli azzurri: la decisione sulla sede dello ‘spareggio’ per il Qatar.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 12 novembre. Penultima giornata del gruppo di qualificazione ai Mondiali 2022, Italia-Svizzera è un autentico spareggio: azzurri ed elvetici a pari punti in testa al girone. Il biglietto per il Qatar passa tutto da lì. Con un piccolo ‘giallo’, in questi giorni, sulla sede di disputa della partita.

LEGGI ANCHE >>> Qatar 2022, l’Italia si qualifica se…

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Lo stadio Olimpico appariva infatti come sede ‘a rischio’, per le condizioni del terreno di gioco. Ma, stando al ‘Corriere dello Sport’, il sopralluogo effettuato ieri sul prato avrebbe dato esito positivo. Garantita inoltre la risistemazione del manto dopo che, il 6 novembre, sarà disputato il test match dell’Italia di rugby contro la Nuova Zelanda. Il catino della Capitale è pronto a fare il suo dovere e a spingere gli azzurri, in quella che si spera una riedizione del match vinto 3-0 agli Europei.