Addio a sorpresa, UFFICIALE: risoluzione consensuale per il tecnico

Arriva il comunicato ufficiale: il tecnico e la società si separano, accordo per la risoluzione consensuale del contratto

L'annuncio è arrivato quest'oggi: Hernan Crespo non è più l'allenatore del San Paolo. Il club brasiliano e l'allenatore argentino hanno trovato l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto. L'ex attaccante era arrivato nello scorso mese di febbraio dopo aver trionfato nella Coppa Sudamericana con il Defensa y Justicia. Con il San Paolo Crespo ha conquistato il campionato Paulista ma gli ultimi risultati non sono stati soddisfacenti.

La squadra è attualmente tredicesima in classifica con una serie aperta di cinque pareggi consecutivi. Oggi la decisione, frutto forse anche dei risultati: risoluzione consensuale del contratto.