Altro infortunio in Nazionale, salta anche Manchester United-Atalanta

Ancora un infortunio in Nazionale: problema muscolare e stop di qualche settimana, certo il forfait per Manchester United-Atalanta

Ancora un infortunio in Nazionale. Problema muscolare e stop di qualche settimana. Sono questi i tempi di recupero ufficializzati dal Manchester United per Raphael Varane, infortunatosi durante la finale di Nations League tra Francia e Spagna di domenica scorsa. Per l’ex Real Madrid si tratta di un infortunio al muscolo inguinale con il club inglese che ne comunicato ha spiegato che il calciatore “starà fuori per qualche settimana”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Con queste premesse è scontata la sua assenza nel match di Champions League della prossima settimana tra la squadra di Solskjaer e l’Atalanta.