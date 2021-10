Roma, buone notizie per Mourinho: un big torna in gruppo

La Roma è tornata oggi ad allenarsi a Trigoria: nella settimana della supersfida con la Juventus, Mourinho ritrova un titolare

Dopo tre giorni di riposo, in cui i giocatori ne hanno approfittato per una fuga d’amore anche all’estero o una gita fuori porta, la Roma è tornata ad allenarsi oggi nel pomeriggio a pochi giorni dalla partita contro la Juventus in programma domenica all’Allianz Stadium. Dopo la vittoria con l’Empoli, Mourinho dovrà preparare la sfida con i bianconeri che dalle parti di Trigoria è un vero e proprio tabù. Sfatato a luglio 2020 per la prima volta, ma in una partita in cui Sarri già scudettato ha sostanzialente schierato diversi Primavera.

Alla ripresa non c’erano ovviamente i nazionali impegnati in giro per il mondo, anche se domani la Roma potrà riabbracciare Cristante, Pellegrini e Veretout, fresco vincitore della Nations League. La buona notizia di oggi però è il ritorno in gruppo di Nicolò Zaniolo dopo il risentimento al flessore che lo aveva costretto a declinare la chiamata di Mancini in sostituzione a Pessina. Lavoro a parte invece per Leonardo Spinazzola e Chris Smalling: il terzino continua il recupero nella speranza di tornare prima del 2022, l’inglese si è rifermato di recente e dovrà stare fermo alcune settimane.