Il motivo delle lacrime di Lautaro Martinez in Argentina-Uruguay

Lautaro si commuove in Nazionale: ecco il motivo delle lacrime dell’attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez torna protagonista con l'Argentina. L'attaccante dell'Inter ha realizzato un gol e un assist nella netta vittoria per 3-0 dell'Albiceleste sull'Uruguay. Dopo la sostituzione, il centravanti si è anche commosso in panchina.

Lautaro ha spiegato il motivo delle lacrime. Ecco le parole riportate dal ‘Clarin’: “Sono per mia figlia, la mia famiglia, che oggi era presente allo stadio, più che altro per questo. È sacrificio, mettere da parte tante cose che sono riaffiorate nella mente. Ecco perché c’è stata l’emozione, per la mia famiglia che mi accompagna sempre e a cui sarà grato per tutta la vita”.