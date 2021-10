Calciomercato Milan, l’idea di Maldini: nuovo colpo ‘alla Brahim Diaz’

Il Milan a caccia di nuovi giovani sul panorama internazionale. Spunta un altro talento per Maldini per completare la rosa di Pioli

Milan vigile sulle possibili opportunità che potrebbero materializzarsi nel mercato di gennaio, con l’obiettivo di completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Maldini e Massara guardano soprattutto alla linea verde e potrebbero ripetere nuove operazioni in stile Brahim Diaz guardando alla Liga, come rimbalza dalla stampa spagnola.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Theo da impazzire: richiesta choc del Milan!

Stavolta nei radar del ‘Diavolo’ sarebbe finito Alex Collado, fuori al momento dalla lista per il campionato spagnolo dopo il mancato sbarco al fotofinish allo Sheffield United nell’ultimo mercato estivo. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, Maldini guarda in casa Barcellona: obiettivo Collado

Il 22enne esterno offensivo non è stato perciò tesserato per la Liga e per il momento non può scendere in campo con la squadra di Koeman ma solo allenarsi. Il giocatore preme però già per gennaio per trovare una soluzione che gli permetta di ritrovare il campo e giocare con maggiore frequenza come scrive il ‘Mundo Deportivo’.

Il profilo del classe ’99 piace a Maldini come confermano i rumors dalla penisola iberica, con il Milan pronto all’assalto nella finestra invernale se il Barça dovesse dare il via libera all’operazione. Il sodalizio rossonero potrebbe pensare ad un affare in stile Brahim Diaz (stavolta con l’altra grande di Spagna e non con il Real Madrid), visto che i blaugrana non sarebbero al momento propensi a perdere il controllo sul giocatore. Oltre al Milan, anche lo Sheffield United potrebbe ritentare l’affondo per portare Collado in Inghilterra.