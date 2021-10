Doppio sgarbo al Milan, Inter e Juve infiammano il calciomercato

Il Milan deve fare i conti con il pressing di Inter e Juventus, nerazzurri e bianconeri all’assalto di un big rossonero: ci sono conferme.

Il calciomercato è in attività, sebbene la sessione di gennaio sia ancora lontana. Le grandi squadre preparano già le manovre per le prossime finestre e gli scenari si infiammano anche in Serie A. In particolare, le mosse di Inter e Juventus vanno a incidere sulle vicende di casa Milan: parte l’assalto ad un big rossonero.

Milan, caccia aperta a Kessie: inserimento di Inter e Juventus

Si tratta di Kessie, sempre più in odore di addio. L’ivoriano è in scadenza di contratto e il suo agente, George Atangana, sta allacciando numerosi contatti. Come riferito dal giornalista Alessandro Jacobone, dopo aver agganciato la Juventus tre settimane fa, una decina di giorni fa ha contattato anche Piero Ausilio, ds nerazzurro e suo vecchio amico dai tempi dell’affare Belfodil. Dall’Inter, è arrivata un’apertura a parlare dell’affare, e così l’intrigo Kessie si infittisce sempre di più.