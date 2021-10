Le ultime di calciomercato Juventus hanno come protagonista un giocatore esploso anni fa nella nostra Serie A e attualmente in scadenza di contratto

Era e rimane una grande occasione a zero soprattutto per la Juventus, chiamata l’estate prossima a un restyling profondo del reparto arretrato. Parliamo di Antonio Rudiger, esploso anni fa alla Roma prima di affermarsi a livello internazionale in quel di Londra, sponda Chelsea.

LEGGI ANCHE >>> Colpaccio a zero Juve, ecco la svolta: in settimana l’incontro con Mendes

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Rudiger è in scadenza a giugno e, stando a ‘Sky Sports Uk’, il suo entourage ancora non ha avviato alcuna trattativa per il rinnovo. Il 28enne tedesco, che dal club di Abramovich percepisce uno stipendio di circa 8 milioni netti, intende valutare tutte le opzioni possibili in merito al suo futuro, al di là ovviamente della permanenza al Chelsea. Quindi, in tal caso, anche quella bianconera, aggiuntasi a quanto pare a quelle rappresentate da Bayern Monaco e Real Madrid. Bavaresi e ‘Blanços’ hanno senz’altro disponibilità maggiori della Juventus, disponibilità in grado di convincere Rudiger a lasciare Londra dopo cinque anni.