Colpaccio a zero Juve, ecco la svolta: in settimana l’incontro con Mendes

La Juventus resta a caccia di colpi low cost in attacco, senza escludere possibilità a zero: in settimana la possibile svolta



Dopo l’addio di Ronaldo, la Juventus ha inevitabilmente dovuto riprogrammare il suo calciomercato a lungo raggio. Questo perché il portoghese ha salutato tardi e ovviamente ha dato poco spazio di manovra ad Agnelli, che comunque aveva deciso di puntare tutto o quasi su Locatelli. Alla fine in avanti è arrivato Moise Kean, con Morata confermato e Dybala diventato vero leader tecnico e non solo di questa Juventus, soprattutto col ritorno di Allegri. Il club bianconero ha rimandato il grande colpo in attacco alla prossima estate mentre a gennaio sembra più probabile che un rinforzo arrivi a centrocampo. Tchouameni piace parecchio, ma ovviamente costa, soprattutto dopo che Deschamps ci sta puntando molto anche in nazionale. Proprio al fianco di Paul Pogba, altro sogno dei tifosi e di Allegri.

Rinnovo Ansu Fati, in settimana l’incontro con Mendes

Nei mesi scorsi per il reparto avanzato si è parlato invece di una suggestione come Ansu Fati. Il fenomeno del Barcellona, che ha ereditato addirittura la maglia numero 10 da Leo Messi, ha il contratto ancora in scadenza a giugno 2020. Tra i blaugrana c’era il timore reale di perderlo a zero in favore di un’altra big europea, come il Real Madrid o appunto la Juventus. Come rivelato dal Gerard Romero sul suo canale Twitch, però, in settimana è in programma un incontro tra il Barcellona e Jorge Mendes, agente del talento classe 2002. Dal punto di vista del club catalano l’accordo è molto vicino e c’è ottimismo, ma dall’entourage di Ansu Fati invece predicano molta più prudenza.

A differenza di Pedri, il cui rinnovo sembra invece effettivamente più vicino. Il presidente Laporta vorrebbe arrivare all’assemblea di domenica con in mano entrambi i prolungamenti, se non firmati almeno chiusi. C’è ancora differenza tra la proposta del Barcellona e la richiesta di Mendes, ma Laporta si sente abbastanza sicuro del fatto che sia Ansu Fati che Pedri saranno i simboli del futuro insieme a Gavi. Le chance della Juve si riducono.