Tentazione Juve, ecco l’asta che può finanziare il calciomercato di gennaio

La Juventus guarda al mercato di gennaio ma deve reperire risorse, una cessione può garantire le finanze necessarie: scatta l’asta.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

La Juventus progetta già le mosse sul mercato invernale, alla squadra di Allegri servirà qualche rinforzo per tentare la rincorsa scudetto. Società al lavoro per capire dove intervenire e quali acquisti tentare, ma la situazione finanziaria richiederà certamente delle risorse tramite qualche cessione anche pesante. In questo senso, potrebbe scatenarsi un’asta che favorirebbe i bianconeri.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, assalto da 100 milioni | “Impossibile resistere”

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

L’indiziato a partire, e con numerose pretendenti, è Dejan Kulusevski. Lo svedese non sembra rientrare particolarmente nei piani di Allegri, con cui ha trovato poco spazio finora. E i suoi ingressi in campo raramente sono stati memorabili in questo avvio di stagione. C’è sempre il Tottenham dell’ex Paratici su di lui, ma, secondo ‘Tuttosport’, interessamenti arrivano anche dalla Bundesliga. L’identikit è di club che lavorano con i giovani, inevitabile pensare al Borussia Dortmund. Se dovesse scatenarsi il duello, la valutazione del fantasista potrebbe lievitare verso l’alto e permettere dunque alla Juve un investimento corposo.