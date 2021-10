Milan, buone notizie dall’infermeria | Pioli potrebbe recuperarne due

Arrivano buone notizie per Stefano Pioli: il tecnico del Milan potrebbe recuperare due giocatori per la sfida con il Verona

La sosta per le nazionali sta volgendo al termine, anche se mancano ancora diversi impegni, e il prossimo turno di Serie A è dietro l'angolo. Mentre i tecnici delle big sperano di non avere brutte notizie o ulteriori defezioni dagli impegni delle nazionali, Stefano Pioli potrebbe sorridere.

Nessuna lesione per Davide Calabria, si tratterebbe solamente di un affaticamento muscolare: dopo aver abbandonato il ritiro della Nazionale, quindi, l’esterno rossonero dovrebbe essere regolarmente a disposizione del tecnico emiliano per la sfida con il Verona. Oltre a Calabria, anche sul fronte Giroud arrivano notizie incoraggianti: il francese si è allenato ed è andato anche in gol con la Primavera del Milan. Anche l’ex Chelsea dovrebbe esserci per il prossimo turno di campionato.