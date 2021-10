“L’Inter non ha vinto lo scudetto”: il presidente durissimo con i nerazzurri

La gestione finanziaria dell’Inter, prima scudettata e poi ridimensionata nettamente nei costi, ha sollevato più di una perplessità da parte dei presidenti

L’Inter è riuscita a spezzare l’egemonia della Juventus con lo scudetto dello scorso anno arrivato con Conte. Marotta ha costruito una squadra fortissima, spendendo cifre enormi a partire da Lukaku per arrivare a Hakimi, due dei pilatri dei nerazzurri scudettati. Certo, in estate il prezzo da pagare è stato comunque alto: le difficoltà economiche e finanziarie si sono riversate in maniera importante sul calciomercato. L’Inter ha dovuto ridimensionarsi e abbattere i costi di gestione e non solo, quindi dovendo tagliare sostanzialmente il monte ingaggi, incassare, ma inevitabilmente perdere qualcosa. Conte in primis, che evidentemente non ha accettato questo tipo di involuzione, almeno sulla carta visto che al momento i nerazzurri viaggiano abbastanza spediti. I tifosi temono che a lungo andare le cessioni di Lukaku e Hakimi si riveleranno però molto pesanti da digerire.

Cellino: “In realtà l’Inter ha perso il campionato, è del Milan”

Della gestione dell’Inter ha parlato anche Massimo Cellino, ex presidente del Cagliari e attuale patron del Brescia. “Il Covid ha dato un alibi a molte società, che hanno sollevato il tema delle perdite a causa del Coronavirus. Ma i bilanci – dice il numero uno delle ‘Rondinelle’ a Teletutto – fanno emergere perdite già di anni precedenti. Nessuna azienda è più prevedibile delle società di Serie A, perché a inizio anno si sa già quanto danaro entrerà nelle casse e quanto potrà essere speso”.

Cellino continua, tornando sulla necessità dell’Inter di normalizzare la situazione in estate: “Ci si può anche indebitare per vincere lo scudetto, e quindi fare il passo più lungo della gamba. Nessuno ti obbliga a essere virtuoso. Se l’Inter ha vinto il campionato con un passivo di 245 milioni, in realtà quel campionato l’ha perso. Vincere un campionato significa poterlo fare anche dal punto di vista dei bilanci. Il Milan, di cui conosco perfettamente la gestione, ha vinto lo scudetto molto più dell’Inter”.