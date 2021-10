Pogba sul mercato, la decisione di Solskjaer che può favorire la Juventus

La Juventus e Pogba restano legati, nonostante l’addio di qualche anno fa: Solskjaer, nel frattempo, potrebbe prendere una decisione drastica

In settimana Paul Pogba è tornato all’Allianz Stadium, uno scenario desiderato fortemente dai tifosi bianconeri. Nessun ribaltone di mercato, però, ma solamente una partita con la nazionale francese: la semifinale di Nations League che ha visto la Francia battere il Belgio. Che il legame tra il ‘Polpo’ e la Juventus sia ancora esistente è innegabile, come hanno dimostrato i messaggi social e le dichiarazioni del giocatore stesso. Dall’Inghilterra, intanto, arrivano indiscrezioni su una possibile decisione di Ole Gunnar Solskjaer che potrebbe far saltare il banco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Solskjaer mette Pogba alle strette | La mossa per gennaio

La situazione di Paul Pogba si fa sempre più incerta col passare del tempo, avendo un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e con le trattative per il rinnovo che non danno segnali incoraggianti. Secondo il ‘Mirror’, Ole Gunnar Solskjaer potrebbe prendere una decisione drastica: se il francese non aprirà al rinnovo inizierà a puntare su quei giocatori che hanno il Manchester United nei propri piani per il futuro. E, così, Pogba potrebbe essere messo davanti ad un bivio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Il centrocampista e il suo entourage, infatti, si troverebbero davanti a tre opzioni: rinnovare il contratto, andare a scadenza senza giocare oppure cercare una soluzione già nel mercato di gennaio. Tra le squadre interessate al ‘Polpo’, c’è anche la Juventus. La volontà di ritrovarsi coinvolge tutti: tifosi, compagni, tecnico e società. La concorrenza, però, è di quelle che possono rovinare i piani di un club italiano, essendoci anche Real Madrid e PSG su Pogba. Il suo futuro, in ogni caso, potrebbe subire una sterzata a breve: Solskjaer rischia di avere un ruolo decisivo in questa storia.