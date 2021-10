Calciomercato Milan, vendetta rossonera: colpo dall’Inter!

Calciomercato Milan: ancora nessun accordo per il rinnovo di Kessie. Sondaggio per un nerazzurro. Tutti i dettagli

Continua a non arrivare il rinnovo con il Milan di Franck Kessie. La trattativa è sempre in una fase di stallo e non si registrano passi avanti tra le parti. L'entourage del centrocampista ivoriano chiede 6.5-7 milioni di euro, mentre la dirigenza rossonera non va oltre l'offerta di 6 milioni. Il rischio di perdere l'ex Atalanta a parametro zero si fa così sempre più concreto, e Maldini e Massara hanno già iniziato a guardarsi intorno. Anche in casa Inter.

Calciomercato Milan, sondaggio per Brozovic: tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nelle scorse settimane il Milan ha effettuato un sondaggio per Marcelo Brozovic, non trovando la porta chiusa. Anche il croato è in scadenza di contratto a giugno e non ha ancora raggiunto l’intesa con l’Inter. La sua richiesta per il rinnovo è di 6 milioni di euro, la stessa cifra che la società rossonera offre a Kessie. Brozovic piace molto a Pioli e il Milan ha già bussato alla porta del croato. Tuttavia, c’è ottimismo in casa nerazzurra sul rinnovo del 28enne, che è ormai diventato uno dei leader dell’Inter: la contromossa della dirigenza, oltre all’adeguamento dell’ingaggio, potrebbe essere quella di offrire a Brozovic anche la fascia di capitano dopo l’addio di Handanovic.