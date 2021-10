Calciomercato Juventus, svolta Fabian Ruiz | Che regalo ad Allegri

Svolta decisiva per quanto riguarda il calciomercato Juventus. Colpo bianconero a centrocampo grazie a Ruiz del Napoli

Sempre vivo il sogno Pogba per la Juventus. Strada non semplice, quella che può portare al ritorno del centrocampista francese in bianconero, ma è una possibilità che esiste. Soprattutto perché il Manchester United sembra già rassegnato a perderlo e avrebbe già identificato il suo erede, proprio in Serie A.

Manchester United, è Fabian Ruiz l’erede di Pogba

Secondo ‘Fichajes.net’, si tratterebbe di Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, protagonista di un grande inizio di stagione con il Napoli, avrebbe scalato le preferenze della dirigenza dei ‘Red Devils’, superando anche Kessie, altro profilo seguito piuttosto da vicino. In questo caso, la difficoltà starà nel convincere gli azzurri a privarsi dell’iberico. E le richieste azzurre difficilmente scenderanno sotto i 50 milioni di euro.