Marotta punta al bis scudetto | Doppio colpo Inter a gennaio

L’Inter vaglia il doppio colpo per il mercato di gennaio, quando potrebbe servire un attaccante per sostituire il partente Sanchez; si pensa a Jovic e Lacazette, mentre a centrocampo c’è Nandez

L’Inter non si accontenta. Vinto uno Scudetto, nonostante le difficoltà economiche della proprietà, l’obiettivo resta confermarsi anche nella stagione in corso. L’andamento fino ad ora, però, non è stato perfetto. Per migliorare il livello della rosa, dunque, potrebbero essere necessari ulteriori investimenti nel mercato di gennaio. Con l’intento di mantenere i conti in ordine, Marotta studia un possibile doppio colpo.

A centrocampo resta sempre valida l’opzione Nandez del Cagliari, ma si punta a far abbassare le pretese del presidente Giulini, che la scorsa estate lo valutava circa 30 milioni di euro. Per l’attacco, considerata la probabile partenza di Sanchez (che può risolvere il contratto), si pensa a profili già pronti. Luka Jovic del Real Madrid, riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, potrebbe salire in cima alle preferenze così come Lacazette dell’Arsenal. Quest’ultimo, in scadenza a fine stagione, può partire già a gennaio a prezzo ‘stracciato’.