Calciomercato Inter, Tuchel allo scoperto: “Ecco cosa ci disse Lukaku”

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato dell’arrivo di Lukaku dall’Inter, a fronte di un investimento di 115 milioni di euro

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Intervenuto al ‘Festival dello Sport’ in quel di Trento, Thomas Tuchel ha risposto così in merito al trasferimento di Lukaku dall’Inter al suo Chelsea avvenuto la scorsa estate per 115 milioni di euro: “Mi dispiace per i tifosi dell’Inter – le parole del tecnico tedesco, da circa un anno sulla panchina dei ‘Blues’ – Però noi volevamo una punta fisica e di personalità, in grado di caricarsi la squadra sulle spalle. Tutte queste caratteristiche le abbiamo individuate in Lukaku”.

“Lui aveva detto che stava bene in nerazzurro con Conte – ha aggiunto Tuchel – ma anche che concludere la sua carriera nel Chelsea, dove aveva iniziato, sarebbe stato molto importante. Ha voluto venire da noi”.

UPDATE: @RomeluLukaku9 has left the camp this afternoon. #DEVILTIME — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) October 9, 2021

Lukaku salterà la finale 3/4° posto di Nations League contro l’Italia di Mancini a causa di un affaticamento muscolare. Il bomber del Belgio, come ufficializzato dalla Federcalcio belga, ha già lasciato il ritiro della Nazionale guidata da Martinez.