Fiorentina, scatta l’opzione: arriva il rinnovo di contratto

La Fiorentina si muove per un rinnovo di contratto importante, l’intenzione è blindare uno dei migliori a disposizione di Italiano.

Occhi puntati in questi giorni sulla Fiorentina, in chiave di mercato, per quello che sarà il destino di Dusan Vlahovic. Rottura tra i viola e il serbo, che dunque è destinato a essere uno dei pezzi pregiati sul tavolo delle trattative nelle prossime settimane a livello internazionale. I viola, reduci da un buon avvio di stagione con Italiano al timone, puntano comunque a non farsi destabilizzare e a tutelare il lavoro del tecnico. In questo senso, arriva invece una conferma importante.

Come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, infatti, si intende esercitare l’opzione per il rinnovo di Giacomo Bonaventura. Il centrocampista ex Milan è un inamovibile del nuovo allenatore e così si prolungherà il contratto di un’altra stagione. Anzi, nei prossimi mesi si potrebbe parlare anche di un ulteriore rinnovo.