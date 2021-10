Brutto infortunio in Nazionale, frattura e un mese di stop

Brutte notizie arrivano dalle Nazionali sul fronte infortuni: frattura dell’avambraccio e almeno un mese di stop

Non arrivano buone notizie sul fronte infortuni dalle Nazionali. Altro guaio per l’Atalanta che già deve fare i conti con i lunghi stop di Gosens e Pessina ed ora vede aggiungersi anche quello di Berat Djimsiti. Il difensore albanese è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella nel primo tempo della sfida tra la sua Nazionale e l’Ungheria. Un infortunio che è apparso subito abbastanza serio e che, stando a quanto riferisce ‘Sky’, dovrebbe costringerlo a restare fuori dal terreno di gioco per almeno un mese. Per lui, infatti, la prima diagnosi è frattura dell’avambraccio sinistro: sfortunato il difensore che si è scontrato con il proprio portiere. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Per Gasperini quindi nuovi guai: Djimsiti dovrà saltare sicuramente il match con l’Empoli e il primo dei due incontri Champions contro il Manchester United, ma è probabile che sia fuori causa anche per il ritorno in programma ad inizio novembre. Altre gare saltate quelle con Udinese, Sampdoria e Lazio.