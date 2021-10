“Gigio è più forte dei fischi”: parla il padre di Donnarumma

Alfonso Donnarumma, padre di Gigio, ha commentato i fischi ricevuti dal portiere nel match di San Siro con la maglia della Nazionale

Alfonso Donnarumma, in un'intervista a 'La Repubblica', ha commentato i fischi riservati da San Siro al figlio Gigio. "Va per la sua strada senza lasciarsi condizionare da nulla. Ed è più forte di quei fischi", ha dichiarato il padre del portiere del Paris Saint-Germain.

“Sono cose che succedono, non c’è niente da dire. Speravo che non accadesse, anche se un po’ me lo aspettavo. Gigio stava giocando in Nazionale, non in una squadra di club. La Nazionale è di tutti. Dopo il match? Era tranquillo, dispiaciuto solo per la sconfitta. I fischi fanno più male a noi, come genitori, che a lui. Gigio ha le spalle larghe, ha già esperienza – ha concluso Alfonso Donnarumma – ha accumulato presenze in Serie A e a livello internazionale. Anzi in questi momenti si carica ancora di più”.