Rischio esonero in Serie A, incontro immediato in città

Rischio esonero in Serie A, dopo un inizio di campionato non proprio soddisfacente. Il presidente incontra l’allenatore

Il calcio è fatto di colpi di fulmine, idee di gioco e poi, inutile nasconderlo, di risultati. E se mancano, può succedere di tutto e la pazienza è arte per pochi. L’esonero è un fantasma che vaga per la casa degli allenatori, pronto a materializzarsi qualora i passi falsi divenissero troppi. E evidentemente un po’ di fibrillazione in casa Sampdoria inizia a esserci. Il club blucerchiato occupa la quindicesima posizione in classifica, al di sotto delle aspettative di inizio stagione, e ha già subito troppi gol. Sono 13, infatti, e di contro ne ha realizzati solo 10. Una situazione che spinge Massimo Ferrero a riflessioni importanti sul futuro della panchina. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Sampdoria, Ferrero incontra D’Aversa: rischio esonero in Serie A

Roberto D’Aversa non ha ancora visto decollare la sua esperienza con la Sampdoria e ieri il segnale è stato inequivocabile. Ferrero, come riporta il ‘Secolo XIX’, il patron ha chiesto un incontro all’allenatore, avvenuto a Milano dove si trovava per l’assemblea di Lega. Il tecnico ha, dunque, abbandonato l’allenamento e si è recato presso il capoluogo lombardo. È lì che è avvenuto un incontro in cui era presente anche il direttore sportivo Daniele Faggiano. Il presidente sarebbe insoddisfatto dei risultati ottenuti in quest’inizio di stagione e di alcune scelte tecniche operati. Si è trattato comunque di un incontro costruttivo. La panchina di D’Aversa sotto osservazione, ma per ora resiste.