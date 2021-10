CM.IT | Nkoulou tra Serie A e Premier League: ultime e retroscena

Lo svincolato Nkoulou al centro dei rumors di calciomercato. L’ex Torino accostato a club di Premier e di Serie A

Senza contratto dopo tre stagioni a buoni livelli con la maglia del Torino, il difensore centrale Nicolas Nkoulou è pronto a tornare in campo. Da svincolato il 31enne camerunese faceva gola a tanti club italiani, ma salvo sorprese il suo futuro sarà in Premier League. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, infatti, è ormai ai dettagli l’accordo per la firma con il Watford, che ha appena cambiato allenatore puntando su Claudio Ranieri. L’annuncio ufficiale potrebbe arrivare già in giornata, con buona pace dei suoi estimatori in Serie A. Nelle ultime ore, in particolare, si era parlato soprattutto di un forte interessamento da parte dello Spezia ma, come appreso dalla nostra redazione, non c’è stato alcun contatto tra la società ligure e l’entourage di Nkoulou.