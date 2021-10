Calciomercato Roma, Mourinho punta il portiere del futuro

Secondo le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra, José Mourinho, tecnico della Roma, avrebbe messo nel mirino Oluwayemi del Tottenham

La Roma e José Mourinho guardano al futuro. In estate è arrivato il 33enne Rui Patricio, portiere di esperienza internazionale, dal Wolverhampton per dare sicurezza ad un reparto che negli ultimi anni ha visto alternarsi Robin Olsen, Pau Lopez e Antonio Mirante, con risultati insufficienti. Ma non c’è tempo per fermarsi: stando, infatti, a quanto sostiene l’inglese ‘Evening Standard’, lo ‘Special One’ avrebbe messo nel mirino un calciatore avuto alle sue dipendenze al ‘Tottenham, il 20enne estremo difensore Joshua Oluwayemi. Il giovane Nazionale nigeriano è in scadenza di contratto alla fine della stagione in corso e a gennaio sarà libero di firmare per un altro club in vista della prossima annata calcistica. Sulle sue tracce sono segnalate anche il Benfica e lo Stoccarda.