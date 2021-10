Calciomercato Napoli, annuncio Insigne | Rinnovo più lontano

Napoli, continua a tenere banco il rinnovo di Insigne: le parole dell’attaccante sulla possibile firma

In casa Napoli continua a tenere banco il discorso relativo al rinnovo di Lorenzo Insigne. Il contratto del numero 24 azzurro scadrà il prossimo giugno e la firma ancora non è arrivata. De Laurentiis si è incontrato con il procuratore a fine settembre come testimoniato in esclusiva da Calciomercato.it.

Intervenuto in collegamento al Festival di Trento, il giocatore ha parlato del proprio rinnovo: “Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza voglio stare solo concentrato sul campo, al di là delle altre situazioni c’è il mio procuratore che ha parlato con il presidente. Non è una questione facile”. Tanti sono i club interessati ad Insigne come possibile innesto a zero, sia in Serie A che all’estero. In Italia in particolare attenzione a Lazio ed Inter, mentre all’estero le piste più calde potrebbero portare a Spagna e Inghilterra.