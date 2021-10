Si riaccende Nandez, addio Cagliari e nuovo club in Serie A

Nahitan Nandez sta facendo fatica a Cagliari quest’anno, dopo essere stato ad un passo dall’Inter: a gennaio potrebbe esserci l’addio

Questa estate il futuro di Nahitan Nandez sembrava essere scritto: l’Inter lo aveva individuato tra i possibili sostituti di Achraf Hakimi e tutto sembrava già delineato. E, invece, la cessione di Lukaku ha cambiato le carte in tavola e i nerazzurri si sono fiondati su Denzel Dumfries per la corsia esterna. L’uruguaiano, quindi, è rimasto a Cagliari e questo inizio di stagione non è sembrato dei migliori: nel futuro di Nandez, però, potrebbe esserci un addio già nel mercato di gennaio. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, Nandez pensa all’addio | E il Napoli si rifà sotto

Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, nella mente di Nahitan Nandez ci sarebbe ancora l’addio al Cagliari. Un’eventualità a cui non guarderebbe più con interesse l’Inter, ma piuttosto il Napoli. Luciano Spalletti ha messo in piedi una corazzata, capace di vincere tutte le prime sette partite ed a gennaio potrebbe valere la pena uno sforzo per puntare allo scudetto. Arrivare all’uruguaiano, però, non sarebbe così semplice: il presidente Giulini, infatti, è disposto a farlo partire solamente ad una cifra ritenuta congrua. Oltre al Napoli, poi, ci sarebbero altri due club esteri su Nandez. Come raccontato su Calciomercato.it, i partenopei avevano già fatto un tentativo in estate e a gennaio potrebbero tentare di affondare il colpo.