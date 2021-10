Cifre e nuova durata: tutti i dettagli sul rinnovo di Paulo Dybala

Dybala è sempre più vicino al rinnovo con la Juventus: novità sulla durata del nuovo contratto. Tutte le cifre e i dettagli

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Ormai ci siamo. Come raccontato da Calciomercato.it, il rinnovo di Paulo Dybala è più vicino che mai, anche se non ancora definitivamente chiuso. Il passo avanti atteso dal numero 10 bianconero c’è stato: l’offerta della Juventus è salita a 9 milioni di euro netti e gli avvocati stanno già valutando tutti gli adempimenti legali del caso. Restano da definire i bonus: l’argentino vuole che con i premi sul rendimento si arrivi ad uno stipendio complessivo da 12/13 milioni, stessa cifra percepita dal giocatore più pagato in rosa che è de Ligt. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | La Juventus ha due problemi per prendere Vlahovic

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: novità sulla durata

C’è inoltre una novità sulla durata del nuovo contratto: come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juve ha anche aperto alla possibilità di legarsi a Dybala fino al 2026, con un contratto di cinque anni. Finora si era sempre parlato di 2025. Un ulteriore segnale della fiducia che la società bianconera ha deciso di dare al suo numero 10. Dybala e la Juve ancora insieme a lungo.