Calciomercato, Marotta ricorda la Juve | Retroscena su Haaland e CR7

Beppe Marotta ha parlato della sua esperienza con la Juventus: doppio retroscena di mercato su Cristiano Ronaldo e Haaland

Nella scorsa stagione, ad interrompere il ciclo di vittorie della Juventus sono stati proprio coloro che lo hanno inaugurato: Antonio Conte e Beppe Marotta. Due ex che, in passato, hanno amato e hanno dato tutto ai colori bianconeri e che poi sono diventati leader del nuovo corso dell’Inter. Il tecnico salentino in estate ha deciso di lasciare Milano, mentre il dirigente ha guidato i nerazzurri fuori di una possibile crisi. Marotta, questa sera, ha ricordato anche il suo passato a Torino e ha rivelato due retroscena su Cristiano Ronaldo e su Erling Haaland. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Juventus, Marotta: “Potevamo prendere Haaland a 2 milioni. CR7? Un campione”

L’amministratore delegato dell’Inter ha parlato in occasione del ‘Festival dello Sport’, dando importanti annunci sul mercato dei nerazzurri, ma anche dei retroscena riguardo al suo trascorso alla Juventus. Beppe Marotta, ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’, sull’arrivo di Cristiano Ronaldo ha annunciato: “Ero contrario al suo acquisto? Ho espresso una mia valutazione. Egoisticamente parlando, tutti vorrebbero avere un campione come Ronaldo. Forse in quel momento si doveva confrontare l’ambiente con valutazioni di carattere economico-finanziario. Non è stato quello il motivo del mio addio comunque”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Oltre all’operazione CR7, Marotta ha confessato quello che è il suo più grande rimpianto: “Alla Juve potevamo prendere Haaland per 2 milioni. A volte c’è bisogno di un extra budget quando tutti dicono che sei davanti ad un campione. Vederlo in Italia in futuro? È assolutamente impossibile, siamo un campionato di transizione oramai come ha dimostrato la vicenda Lukaku“. E su Dybala, infine, ha rivelato: “Poteva venire all’Inter, quando si ventilava uno scambio con Icardi c’è stata questa possibilità. Non ha ancora firmato con la Juventus ad oggi, ma sicuramente firmerà”.