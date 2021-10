Juventus, niente partenza a gennaio: “Per ora non ci penso”

Juventus, un giocatore allontana i numerosi rumours di mercato e spiega di essere concentrato solo sui bianconeri.

Riflessioni in corso in casa Juventus per il mercato di gennaio e anche per le prossime sessioni. La dirigenza riflette su nuovi acquisti da mettere a segno e anche su eventuali ‘sacrifici’ necessari allo scopo. Tra i nomi emersi per una possibile partenza, prossimamente, quello di Dejan Kulusevski. Nel corso di una chiacchierata con gli utenti di ‘Sportbladet’, in Svezia, è stato interpellato sui rumours di mercato che lo riguardano.

Accostato a un ritorno all’Atalanta o al Tottenham, ha spiegato: “Le voci ci saranno sempre, è la normalità giocando a calcio. E’ positivo che ci siano varie squadre interessate, ma per il momento non ci penso. Sono concentrato solo a giocare, altrimenti non mi diverto”. Alla domanda se sceglierebbe, eventualmente, per il suo futuro Psg o Real Madrid, ha replicato in questo modo: “Se dico una e poi un domani vado all’altra, chissà cosa può succedere…”.