La paura fa 99 (gol): il capitano gratis alla Juventus

La Juventus continua la caccia a una punta in vista del prossimo anno: una delle ipotesi è clamorosa, un vero e proprio ‘tradimento’



L’addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato molto tardivo e ha dato poco spazio di manovra ad Agnelli. Negli ultimi giorni è arrivato Moise Kean, che però al momento non sembra aver dato particolari garanzie. Un gol con lo Spezia, poi però anche la sostituzione all’intervallo nel derby col Torino. In attesa di Morata e Dybala, che pure comunque non sono dei goleador, la Juventus ha bisogno di numeri importanti in termini realizzativi. A gennaio ci sarebbe la possibilità di rinforzarsi, ma al momento non sembra una possibilità così concreta quella di prendere un altro attaccante. Più facile che si sposti tutto alla prossima estate, nella speranza dei dirigenti di qualificarsi almeno in Champions League.

E tra le pazze idee del mercato c’è anche quella di un clamoroso scippo ai ‘cugini’ del Torino. Parliamo di Andrea Belotti, in scadenza 2022 con i granata: “Per il momento non ha ancora firmato e non credo abbia voglia di farlo. Noi abbiamo fatto una proposta che andava oltre le possibilità del club, ma non posso costringere Belotti a fare nulla” ha tuonato Cairo.

Calciomercato Torino, la paura di Cairo: Belotti alla Juventus

Come riporta ‘paolobargiggia.it’, tra le ipotesi c’è il Milan che lo segue da sempre, oltre al fatto che il Gallo tifava rossonero da bambino. Lo scenario da evitare per il Torino è senza dubbio il passaggio a zero alla Juventus, che sicuramente Cairo faticherebbe a digerire ma che in ogni caso non può essere un timore infondato. I bianconeri cercano un bomber, Vlahovic e Icardi sono le priorità ma sono molto costosi e non facilmente raggiungibili. A differenza di Belotti, che vuole confrontarsi con palcoscenici più importanti ma di certo andrebbe incontro a un vero e proprio tradimento. Anche nel caso in cui i granata dovessero almeno riuscire a monetizzare a gennaio dalla sua cessione. Perché è un capitano da 99 gol in Serie A e in questi anni ha trascinato anche i tifosi.