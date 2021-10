Torino, report infortuni: UFFICIALE la lesione al bicipite femorale

Torino, il tecnico Ivan Juric alle prese con numerosi infortuni: ufficiale il responso sulle condizioni di Simone Verdi

Non sono certo positive le notizie che arrivano dal Filadelfia per Ivan Juric e il suo Torino. Il club granata infatti deve fare i conti con diversi infortunati, in ultimo Simone Verdi, ko per un problema al bicipite femorale destro.

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Questo il comunicato del club granata:

“Allenamento mattutino per il Torino, al Filadelfia. Ivan Juric e il suo staff hanno diretto una sessione sulla parte atletica, con lavori di forza tra campo e palestra. Programma differenziato per Mandragora (lieve fastidio al ginocchio destro) e Pobega (lieve sovraccarico ai flessori). Seduta individuale ad alta intensità, in campo, per Belotti; terapie per Pjaca e Praet. A fronte della persistenza del fastidio al muscolo flessore accusato nella rifinitura pre-derby, Simone Verdi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione clinica. Il Torino tornerà in campo domani: in calendario una seduta di allenamento”.