Stefano Sensi è stato martoriato dagli infortuni nella sua avventura all’Inter: il centrocampista azzurro ha deciso di investire economicamente proprio su questo aspetto

Nei suoi due anni di Inter Stefano Sensi ha passato praticamente più tempo in infermeria che in campo. Eppure la sua avventura nerazzurra in campo era partita benissimo a livello di prestazioni. L’ex Sassuolo era diventato subito titolare, convincendo tutti a partire da Antonio Conte. Dopo poche partite, però, è iniziato il calvario che dura ancora adesso e che condiziona in maniera importante anche la sua carriera in Nazionale. Non a caso, Mancini lo aveva convocato per l’Europeo, ma è stato costretto quasi subito a sostituirlo con Pessina. Una scelta poi comunque azzeccata per l’Italia visto quando è stato decisivo il centrocampista dell’Atalanta, anche lui in questi giorni ai box.

Inter, Sensi investe su una start up che previene gli infortuni

Un infortunio dietro l’altro, soprattutto una serie di ricadute muscolari che non gli hanno permesso di trovare continuità con la maglia dell’Inter. Sensi rientra in campo e poi si riferma, un danno per lui e per la società sia a livello tecnico che economico. Eppure i nerazzurri credono molto nel giocatore classe ’95. Che intanto è entrato anche nel mondo degli affari, intraprendendo un’avventura imprenditoriale in una start up milanese che ha lanciato un algoritmo per monitorare e prevenire gli infortuni nei calciatori professionisti.Si tratta di un’azienza, la ‘Vedrai Spa’, fondata da Michele Grazioli – grande tifoso interista – pochi mesi fa. Al centro c’è l’intelligenza artificiale e le sue possibili e molteplici applicazioni in campo calcistico, tra cui anche l’attività di scouting.

Nel gruppo di investitori di questa start up ci sono anche Andrea Bocelli, Piero Angela e Giorgio Chiellini, laureato tra l’altro in Economia e Commercio. Sensi e Grazioli sono amici, il centrocampista ha deciso di sostenerlo in questo tipo di attività, magari anche nella speranza di trovare nuove soluzioni ai suoi guai fisici o in futuro per quelli di altri calciatori sfortunati. A vederlo da fuori sembra quasi un controsenso, o l’ironia della sorte, ma intanto Sensi sta cercando di recuperare per la sfida con la Lazio di sabato prossimo. Inzaghi ci spera.