Confermata notizia CM.IT | UFFICIALE Nkoulou riparte dalla Premier

L’ex Torino Nkoulou è ufficialmente un nuovo giocatore del Watford

Confermata la notizia di Calciomercato.it: Nicolas Nkoulou riparte dal Watford dove si è appena insediato Claudio Ranieri. L’ufficialità è stata data poco fa dal club di Premier che, come noto, appartiene alla famiglia Pozzo. L’ex difensore del Torino, che era ancora svincolato, ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

🤝 We are delighted to announce the signing of Cameroonian defender Nicolas Nkoulou.

Welcome to Watford, Nicolas! 🐝@_AFEX

— Watford Football Club (@WatfordFC) October 7, 2021