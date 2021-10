Vogliono subito Mourinho | I bookmaker fanno tremare la Roma

Newcastle pronto a cambiare tecnico: tra i papabili alla panchina, secondo i bookmakers, c’è anche José Mourinho oltre ad Antonio Conte

La situazione in casa Newcastle si fa sempre più calda. Il posto di Steve Bruce pare essere ogni giorno ancora più in bilico, vista la situazione di classifica dei ‘Magpies’, penultimi a tre punti e senza alcuna vittoria conquistata in queste prime sette gare. Ecco perché le possibilità di affidarsi ad un nuovo allenatore sono tutt’altro che remote, specie se il club dovesse davvero cambiare proprietà.

La cessione ad un fondo di investimento saudita facente capo al principe Mohamed bin Salman appare sempre più vicina e la nuova proprietà vorrebbe portare il prima possibile il club ai vertici prima del calcio inglese e poi di quello europeo. Per farlo si affiderebbe ad un allenatore di grande spessore. Per questo si fa il nome di Antonio Conte, che tornerebbe volentieri in Premier League in un club che avrebbe enormi disponibilità dal punto di vista finanziario. Stando però alle quote dei bookmaker, Conte non è il solo allenatore che può ambire al ruolo di manager del Newcastle. Per ‘Caughtoffside.com’, il principale candidato sarebbe Eddie Howe, ex tecnico del Bournemouth, valutato 7/4. A 5/1 ci sono Chris Wilder, ex allenatore dello Sheffield United e il vice di Bruce, Graeme Jones. Conte è a quota 13/2, mentre a 14/1 c’è l’unico tecnico attualmente seduto su una panchina. Si tratta di José Mourinho, allenatore della Roma. Appare però difficile, se non quasi impossibile, immaginare che il portoghese possa lasciare la capitale italiana nel corso della stagione.