“Spero di esserci”: l’indizio di Pioli sul rinnovo con il Milan

Stefano Pioli è intervenuto al Festival dello Sport: nelle sue dichiarazioni anche due battute sul futuro e il capitolo rinnovi

Stefano Pioli ospite al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento. Il tecnico del Milan ha affrontato vari argomenti, partendo dalla difficile classifica in Champions: “Dobbiamo crederci. Sono arrivati due risultati negativi ma sono arrivate anche prestazioni che ci hanno dato fiducia. E’ chiaro che la classifica è negativa ma quattro partite sono tante e possiamo ancora giocarci le nostre carte”.

L'allenatore non ha mancato di elogia la sua squadra: "A me entusiasma tutti i giorni. Vedo un gruppo che mi piace, che crede a quello che fa, condivide il modo di lavorare e giocare, un gruppo a cui piace il calcio che sta facendo".

Calciomercato Milan, Pioli e la frase sul futuro

Tra le parole di Pioli anche una battuta sul suo futuro: “Spero di essere l’allenatore del Milan quando ci sarà lo stadio nuovo a Milano”. Infine, una frecciata sul capitolo rinnovi: dagli addii di Donnarumma e Calhanoglu al caso Kessie. “Non credo sia giusto – ha affermato Pioli – che una squadra che paga lo stipendio di un calciatore per 5-6 anni, lo perda a zero. Altrimenti diventa troppo difficile sostenere certi costi”.