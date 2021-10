Calciomercato, dice sì al Milan: arriva gratis a gennaio

Può essere Isco Alarcón il primo rinforzo del Milan a gennaio. Il centrocampista avrebbe detto sì ai rossoneri. Le ultime dalla Spagna

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

LEGGI ANCHE >>> “Al Chelsea momento difficile”, svolta al Milan: l’annuncio del calciatore!

E’ arrivato il momento di lasciare il Real Madrid per Isco Alarcón. Il calciatore spagnolo, con un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è stato accostato per tutta l’estate al Milan. Alla fine, però, il fantasista è rimasto alla corte di Carlo Ancelotti.

In Spagna rilanciano l’ipotesi di un addio immediato di Isco, riportando, ancora una volta l’interesse da parte del Milan. Oltre ai rossoneri, però, il centrocampista sarebbe nel mirino anche di Everton e Siviglia. Stando a quanto riporta ‘TodoFichajes.net’, la scelta di Isco sarebbe ricaduta nel Milan: lo spagnolo avrebbe già detto sì al club rossonero.

LEGGI ANCHE >>> “Prenderemo altre decisioni”: il messaggio di Scaroni sul rinnovo di Kessie

Isco sarebbe desideroso di confrontarsi in un palcoscenico diverso, come quello italiano, indossando una maglia gloriosa, paragonabile a quella del Real Madrid. La presenza di Rafa Benitez a Liverpool, inoltre, non sarebbe proprio di gradimento a Isco, che anche per questo motivo, avrebbe deciso di sposare il progetto Milan. Il Real – si legge – sarebbe pronto a liberarlo già a gennaio, per risparmiare sull’ingaggio. Isco sarebbe così il primo acquisto di gennaio dei rossoneri.