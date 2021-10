Intreccio Vlahovic a gennaio: 90 milioni e sgarbo alla Juventus

E’ scontro tra Dusan Vlahovic e la Fiorentina sul rinnovo di contratto. Il centravanti, seguito dalla Juventus, potrebbe cambiare maglia anche a gennaio

E’ evidente la spaccatura tra la Fiorentina e Dusan Vlahovic dopo il comunicato ieri del club viola e del patron Commisso sul mancato rinnovo di contratto. L’attaccante ha declinato le offerte della società gigliata che potrebbe metterlo così sul mercato già nella sessione di gennaio. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

La Fiorentina aveva offerto 20 milioni di euro netti per cinque anni al classe 2000, oltre ad un bonus alla firma e inserendo nel nuovo accordo una clausola da 75-80 milioni. Niente da fare però: Vlahovic non ha accettato la proposta messa sul tavolo da Commisso e della dirigenza.

Calciomercato Juventus, pericolo Premier nella corsa a Vlahovic

Per il centravanti potrebbe così scatenarsi un’asta di mercato già a gennaio come scrive ‘La Gazzetta dello Sport, con la Juventus che recentemente avrebbe contattato la Fiorentina per sondare la situazione e conoscere la valutazione del serbo. Il prezzo sarebbe già fatto: servirà un assegno da 90 milioni di euro per avere il via libera di Commisso. Da vedere se stanno trattabili e se in un’eventuale trattativa rientreranno delle contropartite.

Per la finestra invernale la Juve non sarebbe in corsa considerando la delicata situazione delle finanze bianconere, mentre più margine ci sarebbe la prossima estate per Cherubini e Agnelli. La scorsa estate ci aveva provato l’Inter con Marotta impossibilitato però ad affondare il colpo, mentre l’Atletico Madrid si era visto rifiutare un assegno da 55 milioni. Attenzione inoltre agli scenari che potrebbero materializzarsi dalla Premier League: oltre al Tottenham dell’estimatore Paratici, anche il Manchester City di Guardiola sarebbe alla finestra e pronto catapultarsi su Vlahovic se dovesse concretizzarsi l’addio di Kane. Proprio l’addio del bomber inglese, libererebbe una casella davanti per gli ‘Spurs’ londinesi per l’assalto al gioiello viola. Da non scartare infine – scrive Tuttosport – che nella corsa possano rientrare anche Milan, Liverpool e Atletico.