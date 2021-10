Frenata Inter: affare in pericolo | Napoli e Barcellona fanno sul serio

Inter, non c’è ancora l’accordo per l’affare a parametro zero in vista della prossima estate. Pericoli Barcellona e Napoli per il club nerazzurro

Non è ancora fatta per l’arrivo di André Onana a parametro zero all’Inter. Anzi. Al momento non c’è nessun accordo tra l’entourage del portiere e il club nerazzurro sul trasferimento la prossima estate a Milano del nazionale camerunese. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

L’Inter è forte e in pole al momento sull’estremo difensore in scadenza con l’Ajax, ma non ha chiuso ancora l’affare per portarlo alla corte di Simone Inzaghi e raccogliere l’eredità di capitan Handanovic tra i pali dei campioni d’Italia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, assalto imminente: Marotta lo scippa alla Juve

Calciomercato Inter, le ultime sull’operazione Onana: ancora nessun accordo

Anche perché sulle sue tracce continuerebbe il pressing del Barcellona, sodalizio dove Onana è cresciuto prima di sbarcare ad Amsterdam e difendere la porta dei ‘Lancieri’. Il club blaugrana aveva provato già nei mesi scorsi l’affondo senza riuscire nell’impresa di riportarlo in Catalogna e avrebbe intenzione comunque di riprovarci in vista del prossimo giugno.

Anche lo stesso Onana sarebbe attrattati dall’idea di tornare al Barcellona, ma prima vuole conoscere il progetto sportivo della società di Laporta considerando il periodo difficile a livello finanziario e di risultati della squadra. L’Inter resterebbe in posizione di vantaggio ma attenzione anche alla concorrenza per i nerazzurri e il Barça nella corsa ad Onana: Napoli, Atletico Madrid e Lione sarebbero alla finestra in attesa di sviluppi sul portiere camerunense classe ’96.