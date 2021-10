Chiellini sbotta sul caso Koulibaly: “E’ inaccettabile”

Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa prima di Italia-Spagna: dai cori contro Koulibaly al ricordo dell’Europeo

Giorgio Chiellini è intervenuto in conferenza stampa al fianco di Roberto Mancini alla vigilia di Italia-Spagna. Il capitano azzurro ha parlato anche degli insulti razzisti a Koulibaly al termine di Fiorentina-Napoli: “E’ inaccettabile ciò che è successo: tutti devono fare uno sforzo occorrono leggi e regole. Mi sono vergognato da italiano e da toscano”. Il difensore ha aggiunto: “In Europa in tanti parlano dell’Italia come di un Paese razzista e non lo siamo. Qualcosa va fatto per dare un’immagine migliore”. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Spazio anche per la Spagna: “Il ricordo della semifinale è ancora nella nostra testa e nel nostro cuore. Dobbiamo restare lucidi: c’è grande rispetto per la Spagna”. Infine, su di sé dice: “Io l’Ibrahimovic dei difensori? Lasciamo stare Ibra che è un’entità talmente alta. Mi sto godendo la mia ‘vecchiaia’ calcistica, vediamo dove arriverò”.