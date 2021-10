Italia-Spagna, Mancini: “Noi imbattuti? Speriamo fino a dicembre 2022…”

Semifinale di Nations League domani sera a San Siro, l’Italia affronta la Spagna nella rivincita della semifinale dell’Europeo: le parole del ct Mancini

L’Italia torna in campo contro la Spagna: in palio c’è la finale di Nations League. Gli azzurri di Mancini sfidano gli uomini di Luis Enrique nella semifinale in programma a San Siro, per quella che sarà una replica della semifinale degli Europei, con l’augurio che l’esito finale possa essere lo stesso. A riguardo lo stesso ct azzurro ha parlato prima della sfida contro le ‘Furie rosse’.

“Confermarsi sarebbe importantissimo. Vogliamo battere la Spagna e approdare in finale” ha commentato il tecnico italiano. Gli azzurri, oltre ad arrivare all’appuntamento da campioni d’Europa, sono anche imbattuti da 37 gare consecutive. “L’obiettivo è sempre quello di vincere, dipenderà da noi. Ha ragione Luis Enrique: prima o poi perderemo, ma a noi piacerebbe andare avanti così fino a dicembre 2022 inoltrato…”. Capitolo formazione e in particolare le assenze in attacco: “Abbiamo un po’ di problemi, ci mancano i due centravanti dell’Europeo che per problemi fisici sono a casa. Però abbiamo Kean, Raspadori, e poi tanti giocatori offensivi. Vedremo quale sarà la soluzione migliore”.