ESCLUSIVA | Torino, spunta il rinforzo in mediana voluto da Juric

Il Torino guarda alla Croazia per rinforzare la mediana: Emir Sahiti dell’Hajduk Spalato è l’uomo che piace a Juric

L’ottima prova contro la Juventus resa vana da un crollo fisico degli ultimi minuti ha nuovamente palesato il casa Torino la necessità di rinforzi. In particolare, ad Ivan Juric servono uomini di gamba e di carattere, profili che sappiano adattarsi al suo calcio fatto di uomo su uomo, pressing feroce e ripartenza immediata. Il tecnico di Spalato sta monitorando diversi profili, anche della squadra della sua città. In casa Hajduk, infatti, si sta imponendo Emir Sahiti. Per anagrafe, caratteristiche e costi, si tratta di un profilo che potrebbe diventare molto intrigante nella prossima sessione di mercato granata: soprattutto, qualora dovesse esserci qualche uscita.

Sahiti, qualità e grinta per Juric

Sahiti, nazionale albanese, ha messo in mostra esplosività, aggressività e la capacità di coniugare al meglio le due fasi: un classico numero 8 box to box che nelle prime 13 presenze stagionali ha messo a referto anche 2 gol e 3 assist. Performance che hanno attirato le attenzioni di Ivan Juric. Sahiti, inoltre, può esser impiegato anche nel ruolo di ala destra, con la capacità di convergere: le sue ultime gare con l’Hajduk lo hanno visto disimpegnarsi al meglio in questa posizione.

Anche l’Udinese, storicamente attenta al mercato croato, sta seguendo l’evoluzione di Sahiti con attenzione. Sebbene abbia un contratto lungo (fino al 2025), con l’Hajduk è possibile trattare e strappare un prezzo vantaggioso prima che gli occhi anche della Premier finiscano su Sahiti: anche perché oltre a Torino ed Udinese, sono anche altre realtà europee che hanno compulsato l’entourage del calciatore.