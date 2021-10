Vlahovic resta in Serie A | ‘Vince’ la Juventus: talento nell’affare

Il nome di Vlahovic resta uno dei più caldi sul calciomercato. La Juventus potrebbe aggiudicarsi il bomber della Fiorentina, ecco come

E’ sempre più caldo, in ottica calciomercato, il nome di Dusan Vlahovic. Con una lettera, il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha annunciato l’interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto dopo che il serbo ha rifiutato l’ultima offerta. Annuncio con cui il patron viola apre del tutto alla cessione del suo numero 9 già magari a gennaio.

I nostri follower Twitter, in risposta al sondaggio di Calciomercato.it di questa mattina, vedono il futuro di Vlahovic a tinte bianconere. Per il 42,3%, si trasferirà in bianconero attraverso un’operazione comprensiva del cartellino di Kaio Jorge, talento brasiliano acquistato dalla Juventus a fine mercato scorso. Per il 29,6%, invece, Vlahovic può finire al Milan, coi rossoneri che girerebbero ai viola pure il giovane Kalulu.

📊MOMENTO SONDAGGIO 💣 Bomba in casa #Fiorentina: #Commisso annuncia il rifiuto di #Vlahovic alla proposta di rinnovo Viola. Quale scambio vedreste meglio per l’approdo del bomber in una big? 📲 VOTA, RT E COMMENTA! — calciomercato.it (@calciomercatoit) October 5, 2021

Il restante 28%, infine, puntano su Vlahovic all’Inter, con la Fiorentina che intascherebbe soldi e Stefano Sensi che per caratteristiche – e al netto degli infortuni – sicuramente ben si incastrerebbe nella squadra di Italiano.