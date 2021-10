Calciomercato Juventus, mega ingaggio e colpo gratis | La firma arriva così

La Juventus fa i conti con l’interesse del Real Madrid per Rudiger del Chelsea, obiettivo di calciomercato dei club internazionali

Antonio Rudiger pronto a lasciare il Chelsea a fine stagione. In scadenza di contratto a giugno 2022, il difensore centrale è ancora lontano dal rinnovo col club inglese, che rischia quindi di perderlo a parametro zero fra circa otto mesi. Su di lui ormai da tempo ci sono gli occhi delle migliori società europee, tra le quali figura anche la Juventus di Agnelli. In Spagna, però, il Real Madrid sembra disposto a investire molti soldi per sbaragliare la concorrenza.

Rudiger, al Chelsea, attualmente percepisce circa 6 milioni di euro e per rinnovare chiederebbe quasi il doppio, circa 11 milioni. Il Real Madrid, riporta, ‘defensacentral.com’, non sarebbe disposto a raggiungere quelle cifre ma migliorerebbe il suo stipendio pagandolo 8 milioni a stagione. Compenserebbe inoltre la differenza di 3 milioni dalla richiesta con un bel bonus al momento della firma. Una simile operazione è stata già portata a termine col recente arrivo di Alaba.