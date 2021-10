Il Barcellona, in crisi di risultati, cerca rinforzi per l’attacco: Sterling e Dani Olmo potrebbero favorire la Juventus per il colpo a parametro zero

Il Barcellona vive uno dei momenti più delicati della sua storia recente, con Koeman sulla graticola e che potrebbe essere esonerato da Laporta visiti i deludenti risultati di questo inizio di stagione. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Inevitabile che l’addio di un totem a tutto tondo come Messi abbia influito sulla crisi del Barça, spuntato in attacco anche dopo il ritorno all’Atletico Madrid di Griezmann. Il club catalano sta cercando dei rinforzi perciò per l’attacco, con la dirigenza al lavoro per innalzare il livello della rosa.

Calciomercato Juventus, assist per Dembele: Sterling e Dani Olmo lo liberano

Negli ultimi tempi è tornato d’attualità il nome di Dani Olmo, vecchio pallino della dirigenza del Camp Nou e adesso in forza al Lipsia. Oltre al nazionale spagnolo – stando al quotidiano ‘El Mundo Deportivo’ – il Barcellona tiene d’occhio anche Raheem Sterling per il reparto offensivo, con l’inglese che non rientra più nella lista degli incedibili di Guardiola.

L’arrivo in Catalogna di uno tra Olmo e Stering potrebbe portare all’addio di Ousmane Dembele, considerando le caratteristiche similari dei giocatori in questione. Il rinnovo del francese va ancora per le lunghe, con il Barça che a questo punto potrebbe decidere di rompere il matrimonio con l’ex Borussia Dortmund e lasciarlo partire a parametro zero in estate se non si riuscirà a trovare una quadra per il prolungamento del contratto in scadenza il prossimo giugno. Su Dembele ha da tempo acceso i fari la Juventus, che si fionderebbe eventualmente sul classe ’96 se dovesse concretizzarsi realmente l’ipotesi di uno svincolo a fine stagione.